الصحة: الاحتلال يجبر سكان غزة على النزوح لمعسكرات تركيز

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يُجبر السكان في محافظة غزة على النزوح القسري تحت وطأة القصف، ويدفعهم باتجاه مناطق مكتظة في منطقة المواصي، وُصفت بأنها أشبه بـ"معسكرات تركيز"، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت"، أن تلك المناطق تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، من مياه وغذاء وخدمات صحية، مشيرة إلى أن الأمراض تنتشر فيها بشكل "خطير"، ما يُنذر بكارثة صحية واسعة.

وأضافت أن النازحين قسرًا يتعرضون للاستهداف المباشر بالقتل خلال وجودهم في هذه المناطق أو أثناء محاولتهم مغادرتها، في "انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية"، حسب البيان.

وتشهد مدينة غزة عدوانًا واسعًا منذ أسابيع، نسفت قوات الاحتلال خلاله مئات الأبراج والبنايات السكنية ومراكز النزوح، ما أسفر عن إجبار آلاف العائلات للنزوح.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن "إسرائيل" قصفت 10 مبان تابعة للوكالة بمدينة غزة، خلال الأيام الـ4 الماضية فقط.

ونقلت الوكالة الأممية عن لازاريني في تدوينة على منصة "إكس"، أن من بين المباني التي تم تدميرها 7 مدارس، وعيادتين، تُستخدمان حاليًا كملاجئ لآلاف النازحين، مضيفة أنه "لا مكان ولا أحد آمن في مدينة غزة وشمالها، حيث تتزايد حدة الغارات الجوية، ما يجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح، نحو المجهول".