القمة العربية الإسلامية في الدوحة: تضامن مطلق مع قطر ورفض تهديدات إسرائيل

اختتمت القمة العربية الإسلامية أعمالها في الدوحة، اليوم الاثنين، بإصدار بيان ختامي أكد التضامن المطلق مع دولة قطر والوقوف إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات للرد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف أراضيها، ورفض التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف قطر مجدداً.

وأوضح البيان أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير يهدف إلى تقويض جهود الوساطة القطرية الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً.

كما جدّد البيان الرفض القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة، وأدان السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، محذراً من تبعات أي قرارات إسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت القمة في ختام بيانها على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف العدوان على غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين والبنية التحتية، ومنع استمرار سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.