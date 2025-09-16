12 شهيدًا يصلون إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف إسرائيلي على غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، بوصول 12 شهيدًا إلى مجمع الشفاء الطبي، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل الذي استهدف أحياء سكنية في مدينة غزة منذ فجر اليوم.

وقال الدفاع المدني في غزة لقناة "التلفزيون العربي" إن 8 شهداء من بين هؤلاء ارتقوا في قصف الاحتلال لمربع سكني بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، إضافة إلى 10 جرحى و40 مفقودًا ما زالوا تحت الأنقاض، حيث تواصل طواقم الإنقاذ عمليات البحث وسط دمار واسع ونقص حاد في المعدات.

وتحذّر وزارة الصحة من انهيار المنظومة الصحية مع استمرار العدوان، مشيرة إلى أن غرف العمليات والطوارئ تعمل بأقصى طاقتها لاستقبال أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.