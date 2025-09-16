تصعيد خطير في مدينة غزة: 53 شهيدًا وقصف يستهدف منازل وتجمعات مواطنين

شهدت مدينة غزة والقطاع المحاصر خلال الساعات الماضية تصعيداً خطيراً من قبل قوات الاحتلال، أسفر عن استشهاد 53 مواطناً في مختلف أنحاء القطاع.

وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال فجّرت واحدة من خمس مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات جنوبي حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير واسع في منازل المواطنين.

كما أعلن مستشفى العودة استقباله 3 شهداء و3 إصابات منذ صباح اليوم، جراء استهداف الاحتلال تجمعات للمواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع، ما يزيد من مأساة المدنيين الباحثين عن الغذاء.

من جانبها، أكدت طواقم الدفاع المدني أنها نفذت 45 مهمة مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها انتشال شهداء وإسعاف جرحى وإخماد حرائق نتجت عن القصف المكثف.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع، ما ينذر بمزيد من الضحايا وتدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.