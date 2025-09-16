شهيدان برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما في قلقيلية

استشهد الشابان خالد نمر حسان (34 عامًا) ووسيم خليل أبو علي (41 عامًا)، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، قبل أن تقوم قوات الاحتلال باحتجاز جثمانيهما.

وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة إسرائيلية لاحقت مجموعة من الشبان في منطقة برهم شرق المدينة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاههم، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة، قبل أن تقوم باعتقالهما. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقاً استشهادهما متأثرين بجراحهما ظهر اليوم.

يأتي هذا التصعيد في إطار استمرار سياسة الاحتلال المتمثلة في استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسط تصاعد عمليات الاقتحام والملاحقة وارتفاع أعداد الشهداء منذ بداية العام.