وزراء خارجية 16 دولة يحذرون من أي اعتداء على "أسطول الصمود العالمي" المتجه لغزة

أعرب وزراء خارجية كلٍّ من قطر، وبنغلاديش، والبرازيل، وكولومبيا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وليبيا، وماليزيا، والمالديف، والمكسيك، وباكستان، وسلطنة عُمان، وسلوفينيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وتركيا عن قلقهم بشأن سلامة "أسطول الصمود العالمي"، وهي مبادرة من المجتمع المدني يشارك فيها مواطنون من مختلف الدول.

وأضاف الوزراء في بيان: أفاد "أسطول الصمود العالمي" أن هدفه يتمثل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وزيادة الوعي بالاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقف الحرب في غزة. وتتشاطر حكوماتنا هذين الهدفين — السلام وتقديم المساعدات الإنسانية — إلى جانب الالتزام باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. لذا، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمل غير قانوني أو عنيف ضد الأسطول، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وذكّر الوزراء بأن أي انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للمشاركين في الأسطول، بما في ذلك الاعتداءات على السفن في المياه الدولية أو الاحتجاز غير القانوني، سيُفضي إلى المساءلة.