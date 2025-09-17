"الصحة" تدين استهداف مستشفى الرنتيسي بغزة

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

واوضحت الوزارة أن الاستهداف تم للطوابق العلوية للمستشفى وعلى 3 مرات متابعة يفصل بينها بضع دقائق، معتبرة أن هذا الاستهداف يؤكد من جديد على سياسة الاحتلال الممنهجة بضرب واخراج المنظومة الصحية في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل.

وأشارت إلى أن مستشفى الرنتيسي التخصصي الوحيد في قطاع غزة حيث يضم تخصصات الأورام وغسيل الكلى وتخصصات أخرى كأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.

ويتواجد بالمستشفى 80 مريض يتلقون العلاج ضمن تخصصات مختلفة إضافة الى 4 حالات عناية الأطفال و8 حالات عناية حديثي الولادة .

ونتيجة القصف غادرت 40 حالة المستشفى بحثا عن أماكن آمنة والنجاة بأطفالهم ، فيما تبقى 40 مريض مع مرافقيهم و12 حالة عناية مركزة ، و 30 من طاقم المستشفى .

وحددت وزارة الصحة المناشدة لكافة الجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والمرضى في محافظة غزة .