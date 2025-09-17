حماس: مجزرة مستشفى الشفاء جريمة حرب مكتملة الأركان

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مواطنين أبرياء بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة أثناء نزوحهم القسري، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 15 مواطنًا.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن هذه الجريمة تمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان" وتكشف "بشاعة الكيان الذي يطارد المدنيين حتى في لحظات نزوحهم"، مؤكدة أن ذلك يندرج في سياق الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب العامين.

وأضافت أن ارتكاب هذه المجزرة يأتي بعد أقل من 24 ساعة على صدور تقرير أممي جديد وثّق ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية، معتبرة أن ما جرى "رسالة تحدٍّ سافرة وازدراء صارخ للمجتمع الدولي والقوانين الدولية".

وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته، بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ولجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.