ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 25 منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ الساعة 12:00 فجرًا حتى 12:30 ظهرًا إلى 25 شهيداً.

وبحسب المصادر، توزعت حصيلة الشهداء على المستشفيات على النحو التالي:

مستشفى الشفاء: 19 شهيداً

مستشفى العودة: 4 شهداء

مستشفى الأقصى: شهيد واحد

مستشفى ناصر: شهيد واحد

مستشفى المعمداني: لم يُسجل أي شهداء حتى الآن

وتأتي هذه الحصيلة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على مختلف مناطق قطاع غزة منذ ساعات الفجر، ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء خلال الساعات القادمة.

 

