في يومها الـ 714 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

في اليوم الـ714 من حرب الإبادة على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية قصفه الجوي والمدفعي على أحياء مدينة غزة.

وفي المقابل، حذّرت كتائب القسام سلطات الاحتلال من أن أسراه يتوزعون داخل أحياء غزة ولن تكون حريصة على حياتهم طالما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قتلهم باستمرار عملية احتلال المدينة.

وميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مقتل 4 ضباط أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم وإصابة 3 جنود، في انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أعلن الجيش مقتل جندي وضابط في إطلاق نار تلاه طعن على الجانب الإسرائيلي من معبر اللنبي، في حين أكد الأردن أن مُنفذ الهجوم سائق أردني يعمل في إيصال المساعدات إلى غزة، وأضافت أن "السائق الذي اتُّهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي.

كذلك فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

4:55 مستشفى ناصر: استشهاد طفلين إثر غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة

4:54 قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات نسف لمنازل شمال مدينة غزة

3:56 مصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي القرارة شمال غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة

2:03 آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار شرقي مدينة غزة

1:46 قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة

00:47 قوّات الاحتلال تفجّر مجنزرة مفخّخة محمّلة بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين في محيط شارع النفق شمالي مدينة غزة

00:42 تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على وسط مدينة خان يونس

00:27 طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تطلق النار شرقي مدينة غزة

00:15 آليات الاحتلال تُطلق النار شرقي مدينة غزة