استطلاع: 83% من الألمان يعتبرون هجمات "إسرائيل" على غزة غير مبررة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، أن 83 بالمئة من المواطنين الألمان يعتبرون أن الهجمات التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة غير مبررة.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته قناة "زد دي إف/ ZDF" الألمانية، 1419 شخصا، وتم سؤالهم عن آرائهم بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وكشفت النتائج أن 83 بالمئة يعتبرون أن الهجمات الإسرائيلية غير مبررة، بينما اعتبرها 10 بالمئة فقط مبررة.

وانتقدت غالبية المشاركين بالاستطلاع مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت القناة الألمانية أنها المرة الأولى التي يًسجل فيها نسبة مرتفعة إلى هذا الحد في ألمانيا ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وبدعم أمريكي، تواصل "إسرائيل" شن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت حتى الآن أكثر من 65 ألفًا و208 شهداء بالإضافة لـ 166 ألفًا و271 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة فتكت بأكثر من 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.