بريطانيا وكندا وأستراليا تعترف رسميًا بدولة فلسطين

أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا، يوم الأحد، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وأكدت الدول الثلاث في بيانات منفصلة، أن "الاعتراف يأتي التزامًا بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتجسيدًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، في بيان إن هذا الاعتراف هو "خطوة نحو إحياء الأمل في حل الدولتين"، مشدداً على أن "هذه الخطوة ليست مكافأة لحركة حماس، التي لا دور لها في الحكومة الفلسطينية المستقبلية".

بينما، أكد رئيس وزراء كندا مارك كارني، أن بلاده "تدعم حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار إلى أن هذا الاعتراف "يأتي في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع".

من جانبه قال رئيس وزراء أستراليا أنطوني ألبانيزي، إن "أستراليا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

وأضاف أن هذا الاعتراف "يعكس التزام أستراليا المستمر بحل الدولتين، الذي يعد الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة".