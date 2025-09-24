مركز غزة لحقوق الإنسان: "إسرائيل" تدمر المنظومة الصحية في مدينة غزة ضمن سياسة الإبادة الجماعية

حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من أن الهجمات الإسرائيلية الممنهجة ضد المستشفيات والمرافق الصحية في مدينة غزة، باتت تشكّل نمطاً ثابتاً يستهدف تفكيك النظام الصحي بالكامل ومنع أي قدرة على إنقاذ الأرواح، في ظل تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهجير السكان قسراً.

وأوضح المركز أن غالبية المستشفيات العاملة في المدينة خرجت عن الخدمة كلياً أو جزئياً نتيجة القصف المباشر والحصار المشدد، في إطار ما وصفه بـ "أكبر عملية تطهير عرقي" ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن مستشفى القدس في حي تل الهوى يخضع لحصار خانق نتيجة تمركز القوات الإسرائيلية في محيطه، ما يمنع دخول وخروج المرضى والطواقم الطبية ويضاعف المخاطر على حياتهم. كما خرجت ثلاثة مستشفيات عن الخدمة بشكل كامل، وهي: مستشفى حمد للتأهيل، ومستشفى الرنتيسي للأطفال، ومستشفى العيون، فيما دمّر القصف الإسرائيلي مركز الإغاثة الطبية في المدينة بشكل كامل.

وبيّن المركز أن الاحتلال يتعمد شلّ المرافق الصحية عبر القصف والحصار ومنع الوصول الآمن، الأمر الذي يحرم آلاف المرضى والجرحى من الحصول على العلاج، فيما تعمل بعض المستشفيات بشكل جزئي مثل مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأهلي.

كما حذّر من أزمة خانقة تتمثل في النقص الحاد بوحدات الدم ومشتقاته، ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحيوية خلال أيام، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

وأكد المركز أن استمرار هذا النمط العدواني يهدف إلى تدمير النظام الصحي كأداة من أدوات الإبادة الجماعية وفرض ظروف قاسية تجعل الحياة مستحيلة، إضافة إلى دفع مئات آلاف السكان لمغادرة المدينة قسراً بحرمانهم من الملاذ الأخير الذي تمثله المستشفيات.

وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفعّال لوقف الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية وضمان وصول آمن للمرضى والجرحى، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق المنظومة الصحية والسكان المدنيين.