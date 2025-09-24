الرسالة نت

أسبانيا: ما يجري في غزة عار على المجتمع الدولي ويجب وقفه فوراً

في موقف جديد يؤكد التزام إسبانيا بالدفاع عن القيم الإنسانية، صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز  أن ما يحدث في قطاع غزة من قتل للمدنيين وتدمير للمدارس والمستشفيات وتجويع للسكان "يندى له الضمير الإنساني ويُعد عاراً على المجتمع الدولي".

وأكد الرئيس الإسباني أن بلاده "لا يمكن أن تصمت أو تغض الطرف عن هذه الجرائم"، مشدداً على أن إسبانيا "تدعو وتناشد وتطالب بوقف عمليات التقتيل الجارية في القطاع فوراً".

وأضاف أن بلاده تقر بحق (إسرائيل) في الدفاع عن نفسها، لكنها تطالبها بوقف الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين، والإفراج عن جميع الرهائن. كما دعا إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وعاجل لتخفيف معاناة السكان.

وأوضح أن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية "يجب أن يكون خطوة في اتجاه إحلال السلام ودعم الاستقرار الإقليمي"، مؤكداً أن الحل العادل والشامل هو الطريق الوحيد لإنهاء دوامة العنف في المنطقة.

غزة احتلال أسبانيا إبادة

