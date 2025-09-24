إيران تكشف وثائق وصوراً سرية عن مفاعل "ديمونا" ومنزل وزير الحرب الصهيوني

أعلنت الاستخبارات الإيرانية، مساء اليوم، عن نشر مشاهد غير مسبوقة ووثائق سرية تتعلق بالنشاط النووي لـ(إسرائيل) ومفاعل "ديمونا"، إضافة إلى تفاصيل عن علماء الذرة المشاركين في البرنامج النووي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن ما تم كشفه يشمل صوراً وخرائط حساسة توضح مواقع رئيسية داخل المفاعل ونشاطاته، إلى جانب معلومات حول منشآت نووية أخرى.

كما بثت الاستخبارات الإيرانية لقطات حصرية من داخل منزل وزير الحرب في حكومة الاحتلال، معتبرة ذلك "رسالة مباشرة" تؤكد قدرتها على الوصول إلى أهداف حساسة في عمق الكيان.

وأكدت طهران أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفته بـ"الجرائم الإسرائيلية المتواصلة" ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن نشر هذه الوثائق يهدف إلى فضح البرنامج النووي الإسرائيلي الذي يفتقر لأي رقابة دولية