تحركات حذرة في سوق الصرف.. هل يصمد الشيكل أمام قوة الدولار؟

عاد سوق العملات الأجنبية إلى نشاطه بعد عطلة العيد في (إسرائيل)، ليسجل الدولار الأميركي ارتفاعا طفيفا مقابل الشيكل عند مستوى 3.35 شيكل، في حين بقي اليورو مستقرا في تعاملات الخميس، عند 3.94 شيكل، وسط تحركات محدودة في أسعار الصرف.

ويترقب المستثمرون إعلان بنك إسرائيل عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الاثنين المقبل، في وقت يتوقع المحللون خفضا للفائدة بمقدار 0.25%، إلا أن هذه التقديرات تبددت مع اشتداد القتال في غزة، والخطاب المتشدد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو ما عزز التقديرات بأن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 97.8 نقطة وتداول اليورو فوق 1.17 دولار والجنيه الإسترليني فوق 1.34 دولار، مع تحركات طفيفة.

وجاءت هذه التطورات عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أكد أن قرارات السياسة النقدية المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية وتوازن المخاطر بين التضخم وسوق العمل، بعد أن خفض الفيدرالي الفائدة مؤخرا بربع نقطة مئوية.

ورغم التباين في التوقعات، تشير عقود الأسواق المستقبلية إلى احتمالية مرتفعة تصل إلى 91% لخفض جديد في الاجتماع المقبل المقرر في 29 أكتوبر، مقابل 74% لاحتمال خفض إضافي في اجتماع 10 ديسمبر، وهو ما يتماشى مع التوقعات الرسمية التي ترجح خفضين للفائدة قبل نهاية العام 2025.