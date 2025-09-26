لازاريني: "إسرائيل" قتلت 370 من موظفي أونروا في غزة منذ أكتوبر 2023

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني، أنه تم الإبلاغ عن قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 370 من موظفي الوكالة في قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.

وقال لازاريني، في تصريح صحفي، الخميس، "إنه حتى اليوم، قُتل أكثر من 370 من زملائنا، ولا يستبعد أن يكون العدد أكبر، لكن من الصعب الحصول على معلومات في الوقت الفعلي بسبب الوضع القائم في غزة، وبسبب الحركة الكبيرة للسكان بين شمال وجنوب القطاع".

وأضاف أن الوكالة فقدت 410 موظفين ما بين شهيد ومعتقل، خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، لافتًا إلى أن الأونروا ملتزمة بمواصلة رسالتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 720 على التوالي، حربها الشعواء وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة وتدمير المنشآت الحيوية والمباني السكنية.

واستقبلت مستشفيات قطاع غزة 48 شهيدًا، توزعت على النحو الآتي: 10 شهداء في مستشفى الشفاء، و2 في المستشفى المعمداني، و6 في مستشفى العودة، و19 في مستشفى الأقصى، و11 في مستشفى ناصر.

وتشهد المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة غزة قصفًا مستمرًا بالمدفعية والطائرات الحربية والمسيرة، تزامنًا مع نسف مبانٍ ومنازل للمواطنين، حيث تركز الاستهداف على أحياء سكنية.