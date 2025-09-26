10 شهداء من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال وسط القطاع

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، مجزرة جديدة باستهدافها منتظري المساعدات في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد 10 مواطنين من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال في محور نتساريم جنوب وادي غزة وسط القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 231 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.