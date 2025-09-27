إسطنبول.. تجار بمنطقة أسنلر يتبرعون بأرباح يوم لقطاع غزة

أعلنت بلدية أسنلر في إسطنبول عن إطلاق حملة بمشاركة نحو 15 ألف تاجر وحرفي بالمنطقة للتبرع بأرباح يوم كامل لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".

وقالت بلدية أسنلر، في بيان الجمعة، إنها أطلقت حملة تبرعات لصالح غزة بالتعاون مع جهات مختلفة بالمنطقة بينها غرف تجارية وحرفية، تحت عنوان "أرباحي اليوم هي لغزة".

وأضافت أن 15 ألف تاجر وحرفي سيتبرعون بأرباح اليوم الجمعة لفلسطينيي غزة بواسطة وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وفي كلمة خلال فعالية للتعريف بالحملة، قال رئيس بلدية أسنلر محمد توفيق إن كافة مؤسسات وتجار وحرفيي منطقة أسنلر يقفون بجانب أشقائهم في غزة.

ولفت غوكصو، إلى أنه جاب أسواق المنطقة طوال أسبوع للتعريف بالحملة، وأن 99.9 بالمئة من أصل 15 ألف و700 صاحب محل وحرفي في أسنلر أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في الحملة.