حماس في الذكرى السنوية للشهيد نصر الله: دماؤه امتزجت بدماء الفلسطينيين والمقاومة مستمرة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، بيانًا صحفيًا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد المجاهد الشهيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان، مستذكرة دوره البطولي في دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وخصوصًا خلال معركة "طوفان الأقصى".

وأكدت الحركة أن اغتيال الشهيد نصر الله ورفاقه لم يثنِ المقاومة اللبنانية عن دعم الشعب الفلسطيني، بل عزّز إرادتها ومبادئها في مواجهة العدو الصهيوني، مشددة على أن دماء الشهداء في لبنان وفلسطين امتزجت على درب تحرير القدس وفلسطين.

كما جددت حماس تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، داعية الدول العربية والإسلامية إلى دعمه ومساندته لتعزيز صموده في مواجهة مخططات الاحتلال، والحفاظ على وحدة الموقف العربي تجاه القضايا الفلسطينية.