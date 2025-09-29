المقاومة تكثف عملياتها: قصف مواقع الاحتلال وقنص جندي وتدمير آلية بغزة

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال في مختلف محاور الاشتباك بقطاع غزة، في إطار ردها المستمر على جرائم العدوان المتصاعد ضد المدنيين.

فقد أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى عن استهدافها تجمعات لجنود الاحتلال المتمركزين شرق حي الشجاعية، ظهر اليوم الاثنين، برشقة صاروخية من عيار "107" ملم.

من جانبها، أكدت سرايا القدس أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي كان يعتلي أحد المنازل في محيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة، كما خاضت قوة خاصة من مقاتليها اشتباكات مباشرة مع وحدة صهيونية محمولة على آليات "همر" في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوفها. وأضافت السرايا أنها دمرت آلية للاحتلال بتفجير صاروخ من مخلفات العدو في محيط مستشفى القدس، مما استدعى تدخل الطيران لنقل القتلى والجرحى.

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها قصفوا أمس السبت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال شرق حي التفاح بعدد من قذائف الهاون، مؤكدين استمرار العمليات العسكرية رغم تصعيد الاحتلال.