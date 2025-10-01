المجازر مستمرة .. مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ725

في اليوم الـ725 من حرب الإبادة على غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بأن 59 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، بينهم 20 من طالبي المساعدات.

ميدانيا، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مقاتليها تمكنوا أمس الاثنين "من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو.. جنوب مدينة غزة"، واشتبكوا مع جنود الاحتلال من مسافة صفر وأوقعوا بهم قتلى وجرحى.

كما أعلنت الكتائب عن تفجير دبابة ميركافا يوم أول أمس الأحد جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

6:57 السفينة الإسرائيلية غادرت الموقع واستأنف أسطول الصمود مساره نحو شواطئ قطاع غزة

6:52 السفينة الإسرائيلية قامت بالتشويش على جميع أنظمة الاتصالات في عدد من سفن الأسطول وعطلتها

6:32 رصد سفينة حربية ضخمة قرب مكان وجود سفن أسطول الصمود العالمي وسط حالة من التأهب القصوى

5:43 المتحدث باسم أسطول الصمود للجزيرة: مستمرون في رحلتنا نحو شواطئ غزة رغم محاولات التشويش على مسارنا

5:36 مصادر في الإسعاف والطوارئ بغزة: 3 شهداء في غارات إسرائيلية على منزلين بمخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع

4:01 17 شهيدا منذ منتصف الليل جراء استهدافات عدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

3:35 أسطول الصمود العالمي المتوجه إلى غزة: دخلنا الآن المنطقة عالية المخاطر التي تعرضت فيها أساطيل سابقة للهجوم

3:22 : وصول الشهيد حسني أبو هويشل إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة

3:22 شهيد وإصابات إثر استهداف الطيران المروحي منزلا في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة

2:45 : مصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال غربي مدينة غزة

2:44 : شهيد على الأقل ومصابون من أفراد الدفاع المدني جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال بشكل مباشر أثناء نقلهم جرحى قصف مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

2:38 : طائرات الاحتلال تستهدف بناية سكنية قرب "سيتي ماركت" بحي الدرج وسط مدينة غزة

2:33 : شهيدان على الأقل ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

2:30 : طائرات الاحتلال تستهدف أفراد الدفاع المدني أثناء نقلهم جرحى قصف مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

2:23 : طائرات الاحتلال تستهدف مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

2:19 : انفجار عشرات العبوات الناسفة التي أسقطتها طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" على أسطح منازل المواطنين في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة وحدوث أضرار جسيمة

2:05 : غارة جوية إسرائيلية تستهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:34 أسطول الصمود لكسر الحصار: نحن في حالة تأهب قصوى مع وصول أسطولنا إلى مسافة 10 أميال بحرية من منطقة الخطر الشديد

1:03 : طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تُنزل عبوات ناسفة على أسطح منازل المواطنين في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة تمهيدًا لتفجيرها

1:01 مسيرات استطلاع مجهولة تحلق على ارتفاعات متوسطة فوق منطقة إبحار أسطول الصمود في مياه المتوسط

00:14: طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا قرب مسجد السلام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

00:13 : آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مدينة غزة

00:12: قصف مدفعي إسرائيلي على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

00:11 : قصف مدفعي إسرائيلي شرق أبراج حمد شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة