مكتب إعلام الأسرى: أوضاع الأسرى المرضى كارثية وتهدد حياتهم داخل سجون الاحتلال

حذّر مكتب إعلام الأسرى من تفاقم أوضاع الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، واصفاً إياها بـ"الكارثية" نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد، حيث يعاني مئات الأسرى من أمراض مزمنة وخطيرة، بينهم مصابون بالسرطان وأمراض القلب والكلى والأمراض النفسية، في ظل حرمانهم من العلاج اللازم.

وأشار المكتب إلى أن الأسير محمود طلال عبد الله (49 عاماً) من مخيم جنين، والمصاب بسرطان الكبد، يعيش ظروفاً مأساوية في سجن نتسان بالرملة، حيث ظهر خلال محاكمته الأخيرة شاحب الوجه وفاقداً الكثير من وزنه، ورغم وضعه الصحي الحرج فقد تم تمديد اعتقاله.

كما أوضح أن الأسير المؤبد فواز سبع بعارة (55 عاماً) من نابلس، يعاني من السرطان وأمراض القلب وفقدان تدريجي للبصر، إضافة إلى إصابة حديثة في يده لم تُعرف طبيعتها بعد، فضلاً عن إصابته بمرض السكابيوس، فيما تكتفي إدارة السجون بتقديم مسكنات مؤقتة تزيد من معاناته.

وحمل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى، داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل لضمان توفير العلاج اللازم لهم أو العمل على الإفراج عنهم.