مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ727

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ727 على التوالي، حربها العدوانية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني جديد شمل قصفًا وعمليات نسف واعتقالات في البحر.

وأعلنت اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود أن قوات الاحتلال سيطرت على القارب "ألما" والسفينة "سيروس" واعتقلت النشطاء المتواجدين على متنهما في المياه الدولية، واصفة ذلك بأنه "جريمة حرب"، بعد أن أطلق الأسطول نداء استغاثة عالمي.

ميدانيًا، استشهد 9 مواطنين من عائلة أبو غرابة شرق دير البلح، فيما ارتقى مواطن آخر وأصيب عدد من الجرحى جراء قصف استهدف منطقة الصناعة في مدينة غزة. كما وصلت جثامين سيدة وطفلين إلى مستشفى العودة بالنصيرات عقب استهدافهم أثناء النزوح عبر شارع الرشيد.

وفي خان يونس، استشهد المواطن عمرو عبد المنعم شبير بقصف إسرائيلي وسط المدينة، بينما ارتقى طفل آخر برصاص مسيّرة في البلدة القديمة شرق غزة. كما شنّت طائرات الاحتلال غارة على وسط المدينة.

إلى ذلك، نفّذ الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في أحياء الشيخ رضوان والنصر شمال غزة، وقصف بالمدفعية شارع النفق. فيما ألقت طائرة مسيّرة قنبلة دخانية قرب مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة، وأطلقت أخرى قنابل غاز على مدرستي الكرمل والحسن البصري المجاورتين للمجمع.