كتائب القسام تنفذ عمليات ضد الاحتلال رداً على استهداف المدنيين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت مساء أمس الأربعاء من قصف مدينة "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال.

وقالت الكتائب في بيان نشرته مساء أمس إن المجاهدين نفذوا الهجوم بصواريخ متعددة استهدفت مواقع داخل مدينة أسدود، وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في سياق حق المقاومة في الرد على الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأحياء السكنية.

وفي سياق متصل، أفادت الكتائب بأن مجاهديها استهدفوا تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في مدرسة "الراهبات الوردية" بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، مستخدمين عدداً من قذائف الهاون. وذكرت الكتائب أن العملية استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال وآلياتها دون الخوض في تفاصيل إضافية حول الإصابات أو الأضرار.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من القطاع والبلدات المحتلة توتراً متصاعداً وتصعيداً عسكرياً متبادلًا بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال، وهو ما ينعكس على الوضع الإنساني في غزة والمناطق المدنية القريبة من خطوط التماس.

وطالبت الكتائب في بيانها القوى والمواطنين بالاستمرار في دعم صمود المقاومة، معتبرة أن الرد على الاعتداءات واجب دفاعي لحماية المدنيين وردع محاولات الاستهداف المستمرة.