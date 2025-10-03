مركز يصدر ورقة تحليلية حول الاعترافات الدولية بفلسطين

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والتنموية بغزة ورقة تحليلية جديدة حول الاعترافات الدولية بفلسطين بعنوان "منح الشرعية أم إدارة الأزمة؟ في موجة الاعترافات الأوروبية بفلسطين"، وذلك في إطار متابعة التطورات الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية وتداعيات الحرب على القطاع.

ورصدت الورقة، التي صدرت الخميس، مسار الاعترافات الدولية بفلسطين منذ العام 1974 وحتى موجة الاعترافات الأوروبية الأخيرة (فرنسا، بريطانيا، بلجيكا)، وتتناول الأبعاد الرمزية والقانونية والسياسية لهذه الاعترافات، إلى جانب حدودها وإشكالياتها، بما في ذلك غياب السيادة الفعلية والانقسام الفلسطيني والفيتو الأميركي.

وقدمت الورقة قراءة نقدية للتداعيات على الاحتلال والمقاومة، وطرحت عدة سيناريوهات مستقبلية محتملة، مشدّدة على أن الاعتراف، رغم أهميته، لا يشكّل بديلاً عن المقاومة السياسية والشعبية والعسكرية، بل يمكن أن يكون أداة داعمة لها.

وأكد المركز أن الهدف من الورقة هو فتح نقاش جاد حول كيفية استثمار الاعترافات الدولية بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني.

وقدم المركز الفلسطيني للدراسات توصيات عملية لتعزيز الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والاقتصادي على الاحتلال.