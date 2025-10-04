الرسالة نت

انفوجرافيك: 20 ألف جندي اسرائيلي أصيبوا منذ السابع من أكتوبر

photo_2025-09-30_16-50-32.jpg
photo_2025-09-30_16-50-32.jpg

كلمات مفتاحية

إسرائيل جيش الاحتلال جنود السابع من أكتوبر الجيش الذي لا يقهر

