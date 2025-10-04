الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
20 ألف جندي اسرائيلي أصيبوا منذ السابع من أكتوبر
04 أكتوبر 2025 . الساعة: 07:52 ص
photo_2025-09-30_16-50-32.jpg
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307093
كلمات مفتاحية
إسرائيل
جيش الاحتلال
جنود
السابع من أكتوبر
الجيش الذي لا يقهر
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
منذ السابع من أكتوبر: الاحتلال يعتقل 470 فلسطينيا بالضفة والقدس
أخبار رئيسية
ترامب: يجب على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب
ضربة استخباراتية: تركيا تعلن اعتقال عميل للموساد كان يتعقّب ناشطًا فلسطينيًا
خطة ترمب المعدّلة: استسلام مفروض على غزة وتكريس للهيمنة الإسرائيلية
مجزرة التكية بالمواصي… عائلة تُباد على مائدة الطعام
في يومها الـ 728 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
غزة في عتمة الجوع.. صرخة حياة وسط صمت العالم
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
المشروع الاستيطاني الأخطر في منطقة E1 بالضفة الغربية
انفوجرافيك:
61% من الإسرائيليين قلقون من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي خشية تعرضهم لاعتداءات
انفوجرافيك:
75% من سكان غزة يعانون صعوبات في الوصول إلى دورات مياه
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر