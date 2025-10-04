فصائل المقاومة ترحب بردّ حماس على المقترح الأمريكي وتدعو لاجتماع وطني عاجل

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الرد الذي قدمته حركة حماس على المقترح الأمريكي جاء نتيجة موقف وطني مسؤول تم التوصل إليه بعد مشاورات معمقة بين فصائل المقاومة، بهدف صياغة موقف موحد ينسجم مع مصلحة الشعب الفلسطيني ويضمن وقف العدوان وإنهاء معاناته الإنسانية.

وفي تصريح صحفي مشترك، رحبت الفصائل بالمواقف العربية والإسلامية الداعمة، مثمنة دور الوساطة المصرية والقطرية والجهود التركية في بلورة موقف موحد يسعى لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتسريع إنهاء الحرب.

ودعت الفصائل إلى استكمال الخطوات العملية من جميع الأطراف، مطالبة السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها، والمبادرة إلى عقد لقاء وطني عاجل لبحث آليات تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية مستقلة، ومناقشة الملفات الوطنية العالقة في هذه المرحلة الحساسة.

وأكدت الفصائل أن الشعب الفلسطيني الذي قدّم التضحيات وصمد أمام آلة الحرب الإسرائيلية يستحق أن تثمر تضحياته حريةً واستقلالاً حقيقيين، لا تسويةً تُصادر حقوقه.

وختمت الفصائل بيانها بالتشديد على أن موقف حركة حماس "المسؤول والبنّاء" نيابة عن القوى والفصائل الفلسطينية يمثل رسالة واضحة للعالم بأن الاحتلال إلى زوال، وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة بعيداً عن القتل والدمار والتهجير.