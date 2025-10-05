بيان عربي وإسلامي مشترك يرحب بموقف حماس ويدعو إلى وقف فوري للقصف على غزة

أصدر وزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر بيانًا مشتركًا اليوم، رحّبوا فيه بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس بشأن المقترح الأمريكي الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن أحياءً وأمواتًا، تمهيدًا لبدء مفاوضات فورية حول آليات التنفيذ.

وأعرب الوزراء في بيانهم عن ترحيبهم بدعوة الرئيس الأمريكي لإسرائيل إلى وقف القصف فورًا، والشروع في تنفيذ اتفاق التبادل، مثمّنين التزامه بـ"إرساء السلام في المنطقة"، ومعتبرين أن التطورات الأخيرة تمثل فرصة حقيقية للتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.

كما رحّب الوزراء بإعلان حركة حماس استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، مؤكدين أهمية البدء العاجل في المفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح ومتابعة جميع تفاصيله السياسية والأمنية والإنسانية.

وجدد وزراء الخارجية في ختام البيان التزامهم المشترك بدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة فورًا، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن:

إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود

منع تهجير الشعب الفلسطيني

حماية المدنيين

إطلاق سراح الرهائن

عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وتوحيد الضفة والقطاع،

وضع آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف،

والتمهيد لانسحاب إسرائيلي كامل وإعادة إعمار غزة.

وأكد البيان أن هذه الخطوات تمثل الطريق نحو تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.