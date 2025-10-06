مئات البوسنيين يتضامنون مع غزة وأسطول الصمود

شهدت العاصمة البوسنية سراييفو، أمس الأحد، مسيرة داعمة لأسطول الصمود العالمي، الذي هاجمته "إسرائيل" أثناء محاولته كسر الحصار المفروض على غزة.

وذكرت مصادر محلية أن مئات المتظاهرين البوسنيين تجمعوا أمام نافورة "سبيل" الشهيرة في سوق "باش تشارشي" التاريخي وسط سراييفو، حاملين أعلام فلسطين.

وأعرب المشاركون في الفعالية عن تضامنهم مع أسطول الصمود العالمي الذي هاجمته "إسرائيل" في المياه الدولية واحتجزت الناشطين المشاركين فيه.

وانطلقت المسيرة من "باش تشارشي" باتجاه شارع "فرهادية"، حيث رفع المشاركون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"الحرية لغزة".

وردد المحتجون شعارات تطالب بـ"وقف الإرهاب الإسرائيلي"، منددين بالدول الداعمة ل"إسرائيل"، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهت المسيرة أمام كاتدرائية "قلب عيسى"، بتنظيم عرض رمزي للفت الانتباه إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون "إسرائيل".

وارتدى المشاركون في هذا العرض الكوفية الفلسطينية، وأبقوا أيديهم مقيدة خلف ظهورهم وأفواههم مكمّمة، في مشهد رمزي يجسد ما يعانيه الفلسطينيون.