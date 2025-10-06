حماس تدعو لملاحقة الاحتلال بعد شهادات مروّعة لنشطاء أسطول الصمود العالمي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما أورده نشطاء أسطول الصمود العالمي من شهادات مروّعة حول المعاملة اللاإنسانية التي تعرّضوا لها على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني بعد اختطافهم في المياه الدولية، مشيرةً إلى أن تلك الشهادات تشكّل توثيقًا جديدًا لمستوى وحشية الاحتلال وفضحًا صارخًا لانتهاكاته المتكرّرة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وقالت الحركة في تصريحٍ صحفي إن ما تعرّض له النشطاء من إهانات وتنكيل وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية يكشف مجددًا طبيعة الاحتلال الفاشية وممارساته العدوانية بحق كل من يحاول كسر الحصار المفروض على غزة أو التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس جميع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق هذه الشهادات والتحرك العاجل لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، مؤكدةً أن ذلك واجب إنساني وأخلاقي في سبيل الدفاع عن القيم الإنسانية والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن شعب فلسطين ما زال يتعرض لحصارٍ وتجويعٍ وإبادةٍ جماعية متواصلة، داعية المجتمع الدولي إلى كسر صمته والقيام بمسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المدنيين في قطاع غزة.