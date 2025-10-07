سرايا القدس: أسرى العدو لن يروا النور إلا بصفقة توقف الحرب

أصدرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بياناً بمناسبة مرور العام الثاني على انطلاقة معركة «طوفان الأقصى المباركة» تؤكد فيه استمرار المقاومة الفلسطينية «ما دام الاحتلال قائماً» واستعدادها لخوض «حرب استنزاف طويلة» حتى تحقيق زوال الاحتلال.

وجاء في البيان أن «مصير ما تُسَمّى بعربات ‹جدعون 2› التي تنتهج سياسة التدمير الممنهج والقتل الجماعي والإرهاب النفسي لن يكون إلا مزيداً من الخيبة والهزيمة والانكسار»، مشدِّداً على أن فصائل المقاومة «لن تدخر جهداً لإيجاد وسيلة لإنهاء الحرب ومعاناة الشعب في قطاع غزة»، وأن الإفراج عن الأسرى لدى العدو «لن يتحقق إلا عبر صفقة تبادل مشرفة تلتزم فيها سلطات الاحتلال بإنهاء الحرب».

وأكدت سرايا القدس أن سلاح المقاومة «وجد لتحرير الأرض ومقاتلة العدو» وأنه «لن يُغمد إلا بتحقيق هذين الهدفين»، موجهة تحية إلى كتائب المقاومة في الضفة الغربية، ولا سيما كتائب جنين ونابلس وطولكرم وطوباس، وداعية إياهم إلى «تصعيد المواجهة ومواصلة ضرب العدو بكل قوة واقتدار».

كما نوه البيان بتحية إلى «أرواح فدائيي الأردن» وإلى «أبطال أساطيل وقوارب كسر الحصار» وإلى الشعوب الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني، مؤكداً التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال ووعدهم بأن «الحرية باتت قريبة والفرج قادم لا محالة».

وتضمن البيان إشادة بـ«سند» حزب الله و«خيرة قادته» ودوره في المعركة، وتحيات خاصة إلى حركة أنصار الله في اليمن لاستمرارها في ضرب أهداف إسرائيلية، وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية «الشريك» في مواجهة العدو، مستذكراً شهداء من بينهم «الحاج رمضان» الذي وصفه البيان بأنه كان جزءاً أصيلاً في إعداد المقاومة.

ختمت سرايا القدس بيانها بتجديد العهد على مواصلة الكفاح «حتى تحقيق النصر وتحرير الأرض وإعادة الأسرى»، داعيةً كافة الأطراف المساندة والمقاومة إلى مواصلة الدعم والتصدي لما وصفته بـ«العدوان والغطرسة».