وفد حماس في شرم الشيخ يربط جدول الإفراج عن أسرى الاحتلال بخرائط الانسحاب

انتهت قبل قليل جلسة المفاوضات الثانية بين الوسطاء ووفد حركة حماس في شرم الشيخ، التي تناولت بشكل محوري خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن أسرى الاحتلال، بحسب مصدر قيادي في الحركة على اتصال مع قناة الجزيرة.

وطالب وفد حماس بربط مراحل الإفراج عن أسرى العدو بمراحل الانسحاب الكامل، مؤكداً أن «إفراج آخر أسير يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال»، وأن أي تفاهمات مؤقتة لا تُرضي الحركة ما لم تتضمن ضمانات دولية واضحة لوقف نهائي ودائم للحرب.

وقالت المصادر إن يوم المفاوضات الثاني ركز على تفاصيل خرائط الانسحاب الفنية واللوجستية، بالإضافة إلى آليات زمنية واضحة لعمليات التبادل، في محاولة لحل النقطة الجوهرية التي تُعدُّ محور الخلاف بين الطرفين. وتناولت المباحثات كذلك سُبل ضمان تنفيذ أي اتفاق على الأرض عبر مراقبة دولية أو آليات ضمان متعددة الأطراف.

وتأتي هذه الجولة في ظل ضغوط وساطة إقليمية ودولية تهدف إلى ترجمة المقترحات التي طُرحت مؤخراً إلى اتفاق عملي يوقف العمليات العسكرية ويؤدي إلى تبادل أسرى وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. ولم يصدر حتى الآن إعلان نهائي عن نتائج الجلسة أو جدول زمني مُتفقاً عليه بشأن مواعيد الإفراج أو الانسحاب.