في اليوم الـ733 من حرب الإبادة .. إسرائيل تعترض أسطول الحرية وتفاؤل أميركي بالتوصل لاتفاق

في اليوم الـ733 من حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، هاجمت البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، وقالت تل أبيب إنها سترحل ركاب سفنه على الفور

وفي التطورات الميدانية، واصلت قوات الاحتلال قصف مدينة غزة وتفجير منازلها بالآليات المفخخة.

في الجانب السياسي، تدخل مفاوضات شرم الشيخ يومها الثالث، وقد أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جديد تفاؤله بأن تفضي المحادثات الجارية في شرم الشيخ لاتفاق ينهي الحرب في غزة، وقال إن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين.

وفي الإطار نفسه، ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طالبت خلال محادثات شرم الشيخ بضمانات أميركية لوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، كما طالبت بالإفراج عن قياديين اسرى، منهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

6:17 | البحرية الإسرائيلية اعترضت سفن أسطول الحرية على مسافة نحو ١٤٠ ميلا من قطاع غزة

6:09 إدارة أسطول الصمود عبر منصة إكس: البحرية الإسرائيلية تهاجم أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع

4:05 تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2:57 : جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف مباني سكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

1:08 : الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها غربي مدينة غزة

00:11 : إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:10 : غارة جوية ثانية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:03 : غارة جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة