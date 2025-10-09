عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

حركة الجهاد الإسلامي: اتفاق وقف إطلاق النار ثمرة تضحيات الشعب والمقاومة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صدر اليوم، أنّ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع العدو، ليس منحة من أحد، بل جاء نتيجة صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاتليه الأبطال في الميدان.

 

وأشادت الحركة بالجهود العربية والدولية التي ساهمت في إنجاز الاتفاق، لكنها شددت على أنّ ما تحقق هو ثمرة تضحيات جسيمة قدّمها أبناء الشعب الفلسطيني خلال معركة الصمود المتواصلة، مشيرةً إلى أنّ مقاتلي المقاومة أظهروا بسالة وشجاعة غير مسبوقة في مواجهة قوات الاحتلال.

 

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أنّ دماء الشهداء العظام ستظلّ نبراساً يضيء طريق المقاومة، وأنّ شعبنا لن ينسى من ضحّى بنفسه لتبقى راية فلسطين مرفوعة.

 

الجهاد الإسلامي وقف إطلاق النار

