أونروا: مستعدون لإدخال مساعدات تكفي غزة لـ3 أشهر

رحّبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى، معتبرة أنه مصدر ارتياح كبير بعد معاناة إنسانية غير مسبوقة استمرت لنحو عامين.

وقالت "أونروا" في تصريحات تابعتها "الرسالة نت"، اليوم الخميس، إن الاتفاق سيوفر فترة راحة حقيقية للمدنيين الذين نجوا من أعنف موجات القصف والنزوح والخسائر والأحزان، مشيرة إلى أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين سيتمكنون أخيرًا من الانضمام إلى عائلاتهم بعد سنوات من الألم.

وأكدت الوكالة أنها تمتلك مخزونًا جاهزًا من المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية الأخرى، تكفي لتوفير الغذاء لكافة سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر، مشددة على أن طواقم الأونروا داخل غزة ستكون أساسية في تنفيذ الاتفاق، عبر تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وأضافت أن هناك أكثر من 660 ألف طفل ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى مقاعد الدراسة، في وقت يستعد فيه معلمو الأونروا لمرافقتهم في هذه الرحلة التعليمية وسط الظروف الصعبة.

ودعت الوكالة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم اللازم لها، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للمحتاجين في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب بمسؤولية واضحة تجاه اللاجئين وسكان غزة في ظل الكارثة الإنسانية المستمرة.