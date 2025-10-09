ترمب: نسعى لإنشاء مناطق سكنية أفضل في غزة ونتواصل مع دول لتمويل إعادة الإعمار

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن إدارته القادمة ـ في حال عودته إلى الحكم ـ ستعمل على خلق مكان في غزة يمكن للناس أن يعيشوا فيه في ظروف أفضل، مشيراً إلى اتصالات مع دول غنية ستتولى تقديم الدعم المالي لإعادة إعمار القطاع.

وأوضح ترمب، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أنه لا يتبنى موقفاً محدداً من حل الدولتين، مؤكداً أنه سيمضي مع أي اتفاق يتوافق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف أنه يتوقع توسعاً سريعاً في اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، معتبراً أن المنطقة “مقبلة على تغييرات كبيرة”.

كما كشف ترمب أن الولايات المتحدة تعلم مواقع غالبية الرهائن في غزة، لكنه أقرّ بأن العثور على بعض القتلى قد يكون أمراً صعباً.