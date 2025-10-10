الدفاع المدني يحذّر المواطنين الاقتراب من المناطق التي انسحب منها الاحتلال

دعا المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل، المواطنين في قطاع غزة، ولا سيما سكان مدينة غزة، إلى عدم الاقتراب أو العودة إلى المناطق التي كانت تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً المناطق الحدودية، إلا بعد صدور إعلان رسمي يؤكد انسحاب قوات الاحتلال والتثبت من ذلك عبر الجهات المختصة.

وأكد بصل أن مخالفة هذا التحذير تُعرّض حياة المواطنين للخطر، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظاً على سلامة السكان، ولضمان تسهيل عمل فرق الطوارئ والجهات الميدانية في تلك المناطق.

ودعا المتحدث المواطنين إلى الاتصال برقم الطوارئ (102) في حال وجود أي استفسار أو بلاغ عن حالات طارئة.