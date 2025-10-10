بيان رقم (1000): نداء وطني للتعاون بعد وقف إطلاق النار في غزة

عقد د. إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه البيان رقم (1000) بعنوان:

“عامان كاملان على الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ونداء وطني لشعبنا للتعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة.”

وقال الثوابتة إن الشعب الفلسطيني يقف أمام لحظة تاريخية فارقة بعد مرور عامين كاملين (735 يوماً) على الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد (2.4 مليون) فلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن ما جرى يشكّل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق القانون الدولي.

وأوضح أن الاحتلال دمّر خلال الحرب أكثر من 90% من البنية التحتية المدنية، وألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع، مستهدفاً المدنيين والمناطق الإنسانية.

وأشار إلى أن عدد الشهداء والمفقودين بلغ نحو 77 ألفاً، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12,500 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى قرابة 170 ألفاً.

وأضاف أن الاحتلال دمّر 38 مستشفى و670 مدرسة و165 جامعة ومؤسسة تعليمية، كما دمّر 835 مسجداً واعتدى على 3 كنائس و40 مقبرة.

وبيّن أن أكثر من 300 ألف وحدة سكنية دُمرت كلياً، وأُجبر نحو مليوني فلسطيني على النزوح القسري، مشيراً إلى أن الخسائر الأولية لجميع القطاعات تجاوزت 70 مليار دولار.

وفي ظل اتفاق وقف إطلاق النار، وجّه المكتب الإعلامي الحكومي نداءً وطنياً إلى الشعب الفلسطيني للتعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية والإنسانية في تنفيذ المهام الميدانية، والمساهمة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد الثوابتة أن الانضباط والاستجابة للتعليمات الحكومية والإغاثية تمثل الطريق الآمن لتسريع جهود الإيواء واستعادة الخدمات، مشيداً بصبر الشعب الفلسطيني وثباته الأسطوري خلال عامين من الإبادة والحصار.

وفي ختام المؤتمر، شدّد المكتب الإعلامي الحكومي على مجموعة من المطالب أبرزها:

وقف شامل وفوري للإبادة والحصار والتهجير القسري. رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر فوراً. محاسبة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية. تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة. وضع خطة عاجلة لإعادة إعمار القطاع بتمويل عربي ودولي. حماية الطواقم الطبية والإعلامية والإنسانية. الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. إجلاء عاجل للمرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج.

وختم الثوابتة بالتأكيد على أن أي وقفٍ للإبادة يجب أن يكون حقيقياً وشاملاً، ينهي الحصار ويكفل حياة كريمة وآمنة لأبناء الشعب الفلسطيني.