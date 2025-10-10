مصدر قيادي في حماس: بدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة غداً وفتح معبر رفح منتصف الأسبوع

كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، أن الحركة أبلغت الوسطاء بأن المساعدات الإنسانية واحتياجات قطاع غزة ستبدأ بالدخول غداً بحرية كاملة، وتشمل جميع المستلزمات الأساسية بما فيها الوقود والغاز.

وأضاف المصدر أن الوسطاء أبلغوا الحركة بفتح معبر رفح البري منتصف هذا الأسبوع أمام حركة المواطنين في الاتجاهين، في خطوة وُصفت بأنها مهمة لتخفيف معاناة السكان بعد عامين من الإبادة والحصار.

وأشار المصدر إلى أن الوسطاء بدأوا اتصالاتهم مع شركة الكهرباء بهدف استئناف عملها وتشغيل محطات التوليد في قطاع غزة، ضمن التفاهمات الجارية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لمرحلة التعافي.

وأكد المصدر أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية إلى القطاع في أسرع وقت ممكن