انتشال 28 شهيدًا من تحت الأنقاض بمناطق متفرقة من مدينة خان يونس

أعلن مجمع ناصر الطبي، صباح اليوم السبت، عن انتشال 28 شهيدًا من تحت الأنقاض وفي الطرقات بمناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة.

 

وأوضح الطاقم الطبي في المجمع أن من بين الشهداء نساءً وأطفالًا، تم انتشالهم بعد ساعات طويلة من البحث في ظل الدمار الواسع وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود الذي يعوق عمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

 

ويشهد جنوب القطاع أوضاعًا إنسانية مأساوية مع استمرار انهيار المنظومة الصحية وتكدّس مئات الجرحى في مستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الضحايا.

 

البث المباشر