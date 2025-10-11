الاحتلال ينشر مشاهد تظهر تنكيله بالأسرى قبيل الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل

نشرت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مقطعًا مصورًا يُظهر تنكيل جنود الاحتلال بعدد من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى التي يتضمنها اتفاق وقف الحرب على غزة.

ويُظهر المقطع الأسرى وهم مقيدون بالأيدي ومعصوبو الأعين، بينما يُجبرهم الجنود على الانحناء أثناء سيرهم قبل صعودهم إلى المركبات المخصصة لنقلهم تمهيدًا لتجميعهم في أحد السجون قبيل الإفراج عنهم.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، تحدث أحد عناصر إدارة السجون قائلاً إن الأسرى المنقولين من سجن "جانوت" إلى "النقب" هم من المحكومين بالمؤبد، تمهيدًا لتنفيذ الصفقة والإفراج عن المحتجزين.

وتُظهر المشاهد أسلوب الإذلال والتعمد في إهانة الأسرى قبل الإفراج عنهم، وهو نهج متكرر مارسه الاحتلال ضد المفرج عنهم خلال السنوات الأخيرة، حيث يتعرضون عادةً للضرب والإساءة اللفظية والمعاملة القاسية.

ويُشار إلى أن الاتفاق ينص على الإفراج عن 250 أسيرًا من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، إلى جانب 1700 أسير من أبناء قطاع غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر.