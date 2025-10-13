القسام: العدو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادل كما وعدت المقاومة منذ البداية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها الكامل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاحتلال بشأن صفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أن تنفيذ الجداول الزمنية المتفق عليها مرتبط بالتزام الاحتلال بما ورد في التفاهمات.

وقالت الكتائب في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت"، إن “ما تم التوصل إليه من اتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه في مواجهة العدوان والإبادة التي استمرت لعامين متواصلين”، مشددة على أن المقاومة كانت حريصة منذ البداية على إيقاف حرب الإبادة، لكن الاحتلال “أفشل كل الجهود لأسباب وحسابات ضيقة”.

وأضافت الكتائب أن الاحتلال “فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، لكنه في النهاية خضع واستعادهم من خلال صفقة تبادل، كما وعدت المقاومة منذ البداية”.

وأكدت كتائب القسام أن الصفقة تمثل انتصاراً جديداً لإرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتجسيداً لوحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال.