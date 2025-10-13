النخالة: تحرير الأسرى إنجاز للمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، أن ما تحقق اليوم من تحرير عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين جاء بفضل تضحيات رجال المقاومة وبسالة المقاتلين في الميدان، ووحدة الشعب الفلسطيني خلف مقاومته.

وقال النخالة في تصريح صحفي، إن النتائج كانت يمكن أن تكون أفضل، غير أن شعبنا يدرك طبيعة موازين القوى والعوامل المحيطة بمعركة غزة، مشددًا على أن رايات المقاومة ما زالت عالية ولم تُكسر، وأن الشعب الفلسطيني بقي عزيزًا متمسكًا بخياره المقاوم.

وختم النخالة تصريحه بالتأكيد على أن تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين سيبقى هدفًا ثابتًا في أولويات المقاومة الفلسطينية.