مؤسسة مبادرة لاهاي تدعو لتحرك عالمي دعماً للعدالة الدولية وحقوق ضحايا الإبادة في غزة

دعت مؤسسة مبادرة لاهاي للقانون والعدالة جميع المحامين والحقوقيين حول العالم إلى المشاركة في تحرك عالمي من أجل العدالة الدولية، دعماً لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية، ونصرةً لحقوق ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

وأعلنت المؤسسة أن الوقفة المركزية ستُقام يوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت وسط أوروبا، أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي – هولندا. كما دعت من يتعذر عليهم الحضور إلى تنظيم وقفات متزامنة أمام المحاكم الوطنية أو مقار نقابات المحامين في بلدانهم، على أن تُجرى الفعاليات ضمن احترام القوانين المحلية.

وأكدت المؤسسة أن هذا التحرك يحظى بدعم واسع من نقابات المحامين والمنظمات الحقوقية في العالم العربي والعالم، في خطوة تهدف إلى توحيد الموقف المهني والأخلاقي دفاعاً عن العدالة والكرامة الإنسانية، تمهيداً لملاحقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام المحكمة باعتباره مجرم حرب.

وشددت مبادرة لاهاي على أهمية أن يلتزم جميع المشاركين بالزي الرسمي للمحاماة أثناء المشاركة في الفعاليات، تأكيداً للطابع القانوني والمهني للتحرك، الذي يهدف إلى إيصال رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة ستبقى مطلباً عالمياً لا يمكن التنازل عنه.