"أونروا": أكثر من 8 آلاف معلم جاهزون لعودة الطلاب بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أكثر من ثمانية آلاف معلم ومعلمة في قطاع غزة مستعدون لدعم عودة الأطفال إلى التعليم واستئناف دراستهم بشكل عاجل.

وأضافت "أونروا" عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، اليوم السبت، أنها أكبر منظمة إنسانية في القطاع، مؤكدة ضرورة السماح لها بأداء مهامها الإنسانية والتربوية دون أي عوائق.

وقالت إن أطفال غزة حُرموا من التعليم لفترة طويلة، مشددة على أهمية تمكينهم من العودة إلى مدارسهم في أسرع وقت لضمان استقرار العملية التعليمية وحماية مستقبلهم.

وخلال حرب الإبادة، تعمَّد الاحتلال تدمير كلّ مقوَّمات المنظومة التعليمية في قطاع غزَّة، باستهداف أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات في القطاع، وإزالة ما مجموعُه 25 مدرسة بطلبتها ومعلّميها من السجل التعليمي، ولم يعد هناك مكان آمن وصالح لمواصلة العملية التعليمية.