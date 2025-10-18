عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

شبكة المنظمات الأهلية: الاحتلال يماطل في إدخال المساعدات ويستخدمها كسلاح ضد سكان غزة

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وجود إبطاء واضح في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذّرة من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان في ظل استمرار الحصار والدمار الواسع للبنية التحتية.

 

وأوضحت الشبكة في بيان صدر اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تماطل في إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأساسية للمواطنين الذين فقدوا منازلهم نتيجة العدوان المستمر، مشيرة إلى أن آلاف العائلات ما زالت بلا مأوى وتعاني أوضاعاً قاسية في مراكز الإيواء والمناطق المدمرة.

 

وأضافت الشبكة أن الاحتلال يحاول السيطرة على عملية إدخال المساعدات الإنسانية واستخدامها كورقة ضغط وسلاح سياسي ضد سكان القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية وصول الإغاثة إلى المدنيين في أوقات الحرب.

 

ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر دون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها بحرية لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.

 

