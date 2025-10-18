أمن المقاومة يطلق حملة لجمع المقدرات العسكرية والمخلفات الحربية في غزة

أصدر جهاز أمن المقاومة اليوم بيانًا أعلن فيه إطلاق حملة أمنية واسعة بهدف جمع المقدرات العسكرية المفقودة والمخلفات الحربية المتروكة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقع داخل قطاع غزة.

وذكر البيان أن الحملة تنفذ بالتنسيق والمشاركة مع الأجهزة الأمنية الحكومية، وذلك إثر وقوع حوادث عرضية ناجمة عن العبث بهذه المخلفات من أسلحة وذخائر وعبوات وصواريخ ومعدات فنية ولوجستية أخرى. واعتبر البيان أن جمع هذه المواد يهدف إلى حماية السلامة العامة وتأمين الجبهة الداخلية ومنع وقوع مزيد من الحوادث.

ودعا أمن المقاومة «جميع الذين يحتفظون بمقدرات عسكرية ومخلفات حربية» إلى تسليمها فورًا لأقرب نقطة أمنية أو لقائد في المقاومة، أو الإبلاغ عن أماكن تخزينها عبر قنوات التواصل الآمن، وعلى رأسها ما ورد في البيان باسم «مراسلة الحارس»، مبيّنًا أن هذا الإجراء يندرج في إطار إخلاء المسؤولية القانونية والثورية عن المتعاونين.

وجاء في البيان: «شعبنا الكريم.. أنتم درع المقاومة وسندها المتين، وبكم سنعيد جبهتنا الداخلية آمنة ومستقرة»، داعيًا المواطنين إلى التعاون لضمان أمن المجتمع واستقراره.