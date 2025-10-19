حماس: منع الاحتلال فتح معبر رفح خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يُعدّ خرقًا فاضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتنكرًا للالتزامات التي تعهّد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة.

وأضافت الحركة في بيان لها، أن استمرار إغلاق معبر رفح ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين، إلى جانب منع إدخال المعدات الخاصة بعمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وحرمان دخول الفرق والتجهيزات اللازمة لفحص الجثث والتأكد من هوياتها، سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثامين.

وأشارت حماس إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من 47 خرقًا موثقًا للاتفاق حتى الآن، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينيًا وإصابة 143 آخرين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تعكس نوايا الاحتلال العدوانية واستمراره في سياسة الحصار المفروضة على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

واتهمت الحركة نتنياهو بـ"اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل الاتفاق والتنصّل من التزاماته"، داعية الوسطاء والجهات الضامنة إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح فورًا، وتنفيذ جميع بنود الاتفاق، ووقف ما وصفتها بـ"الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".