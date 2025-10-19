يابانيون يرتدون زيّ كتائب القسام في طوكيو.. مشهد غير مسبوق يهزّ مواقع التواصل تضامنًا مع غزة

شهدت اليابان خلال الساعات الماضية تفاعلاً واسعًا وغير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو تُظهر مواطنين يابانيين يرتدون الزي العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مع العصبة الخضراء التي تحمل شعار "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، في مشهد لافت أثار جدلاً كبيراً داخل اليابان وخارجها.

تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في طوكيو

جاء هذا النشاط ضمن سلسلة من الاحتجاجات السلمية التي نظّمها نشطاء يابانيون أمام السفارة الإسرائيلية في طوكيو، بمناسبة الذكرى الثانية لهجمات السابع من أكتوبر، حيث رفع المشاركون لافتات تندّد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدعو إلى وقف فوري للهجمات على المدنيين ورفع الحصار المفروض منذ أكثر من 18 عامًا.

وأظهرت اللقطات التي تداولها آلاف المستخدمين على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) متظاهرين يابانيين وهم يهتفون باللغتين اليابانية والإنجليزية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بينما ارتدى بعضهم الزي المموّه والعصبة الخضراء الشهيرة لمقاتلي حماس كرمز للمقاومة في مواجهة الاحتلال.

توقيف أحد المشاركين يثير جدلاً واسعًا

وفي إحدى الصور التي انتشرت بكثافة، ظهر أحد المتظاهرين اليابانيين محاطًا بعدد من عناصر الشرطة، قبل أن تؤكد وسائل إعلام محلية أنه تم توقيفه للتحقيق.

ولم تكشف السلطات اليابانية عن التهم الموجهة إليه، إلا أن الواقعة أثارت نقاشًا حادًا بين مؤيدي حرية التعبير والمدافعين عن الحق في الاحتجاج السلمي، حيث اعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن ما جرى يُعدّ تضييقًا على حرية الرأي والتعبير.

وكتب أحد الصحفيين اليابانيين عبر حسابه على منصة X: "ارتداء زيّ القسام لا يعني التحريض، بل هو شكل رمزي للتعبير عن رفض الحرب على غزة. اليابان يجب أن تحترم هذا النوع من التضامن السلمي."

تفاعل عربي ودولي

تصدّر وسم #اليابان_مع_غزة و**#كتائب_القسام** قائمة الأكثر تداولًا في عدد من الدول العربية والآسيوية، حيث عبّر آلاف النشطاء عن تقديرهم للموقف الشعبي الياباني، واصفين هذا المشهد بأنه "علامة على تغيّر المزاج العالمي تجاه القضية الفلسطينية".

وتداول ناشطون صور اليابانيين بالزي القسامي إلى جانب صور مماثلة من تظاهرات في أوروبا وأمريكا اللاتينية، معتبرين أن القضية الفلسطينية تحوّلت إلى رمز عالمي للمقاومة ضد الظلم والاستعمار.

رسائل سياسية من طوكيو

وتزامن الحدث مع تصريحات لوزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، أكد فيها أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح مسألة وقت لا أكثر، مضيفًا: "إعلان الدولة الفلسطينية ليس مسألة إذا، بل متى."

ويرى مراقبون أن هذا التحوّل في الموقف الرسمي الياباني يعكس تصاعد التعاطف الشعبي والإنساني مع الفلسطينيين داخل المجتمع الياباني، خاصة في ظل موجة تضامن عالمية متزايدة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وفي بلدٍ يُعرف بانضباطه وابتعاده عن النزاعات الخارجية، شكّلت صور اليابانيين بالزي القسامي رسالة رمزية قوية عبّرت عن أن صوت غزة تجاوز حدود الشرق الأوسط ليصل إلى أقصى الشرق الآسيوي.

مشهدٌ قد يبدو غريبًا في طوكيو، لكنه يؤكد أن المأساة الإنسانية في غزة أصبحت قضية ضمير عالمي لا يمكن تجاهلها.